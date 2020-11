Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Leichtverletzte nach Unfall - 8.000 Euro Sachschaden

Neulußheim/Rhein-Neckar-KreisNeulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 13.20 Uhr an der Einmündung L 560/L 546 wurde drei Beteiligte leicht verletzt, an den beiden Autos entstand Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer war von der L 560 kommend nach rechts auf die L 546 eingebogen und war dort mit einer 34-jährigen Opel-Fahrerin kollidiert, die auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Reilingen fuhr. Die Opel-Fahrerin sowie zwei siebenjährige Mädchen in ihrem Auto wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

