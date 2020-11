Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Neckarstadt: Betrunkener fährt in Parkhaus gegen Auto und schläft ein

MannheimMannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:15 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Fahrer eines Skodas im Parkhaus der Neckarpromenade gegen einen geparkten BMW fuhr. Die Zeugen suchten den privaten Sicherheitsdienst der Neckarpromenade auf und begaben sich gemeinsam zu der Unfallörtlichkeit. Hier stellten sie den Fahrer nun schlafend auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs fest und alarmierten die Polizei. Nachdem die Beamten den Fahrer weckten, gab dieser an, erst nach dem Unfall Alkohol konsumiert zu haben. Er wurde auf das Polizeirevier Neckarstadt verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Höhe des verursachten Schadens ist bislang nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

