Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Wiesloch-/Rhein-Neckar-KreisWiesloch-/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus im Friedhofweg eingebrochen. Dabei wurde ein Fenster zur Straßenseite aufgehebelt. Im Hausinnern wurden mehrere Räume durchsucht. Der Einbruch wurde am Freitagnachmittag entdeckt und der Polizei gemeldet. Ob etwas entwendet wurde, muss noch abgeklärt werden. Die Kriminaltechniker übernahmen die Spurensicherung, die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

