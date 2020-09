Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Fußgänger überquert bei Rotlicht die Straße und löst Folgeunfall aus - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Am Hackteufel, B37/ Am Karlstor. Nachdem ein unbekannter Fußgänger bei Rotlicht die Straße überquert hatte, musste ein 57-jähriger Motorradfahrer diesem ausweichen und kollidierte in Folge dessen mit einem 58-jährigen Fahrradfahrer, der sich bei dem Unfall leicht verletzte. Der Fußgänger hatte sich in der Zwischenzeit unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fußgänger geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621/174-4111, zu melden.

