Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Höhe der Mönchgasse eingebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen wurde eine leere Geldkassette entwendet, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Angestellte hatten zu Arbeitsbeginn den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. Wie sich herausstellte, hatten der oder die Täter ein Fenster eingeschlagen und das Fenster durch das entstandene Loch entriegelt um ins Innere zu gelangen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

