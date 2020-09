Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Rhein-Neckar-Kreis

vermisste 15-jährige wohlbehalten aufgefunden

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreiss (ots)

Die seit Samstagmittag vermisste 15-jährige Ina L. wurde am Mittwochabend wohlbehalten in Lobbach aufgegriffen, nachdem sie durch Passanten erkannnt wurde. Sie konnte anschließend in die Obhut ihrer Mutter überstellt werden, so dass die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen wurde. Medienvertreter werden gebeten, das Bild aus ihren Beständen zu nehmen.

