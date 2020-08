Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Auffahrunfall nach Unachtsamkeit

Mannheim-Feudenheim (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend gegen 20:20 Uhr an der Kreuzung Wingertsbuckel/Langgewannweg/Weiherweg. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf dem Wingertsbuckel in Richtung Wallstadt, als er einen verkehrsbedingt abbremsenden Opel-Fahrer zu spät bemerkte und auf ihn auffuhr. Hierbei wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell