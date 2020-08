Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 07.08.2020 14:10 Uhr, und Montag, 10.08.2020 07:10 Uhr, in eine Kindertagesstätte in der Schwetzinger Straße. Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

