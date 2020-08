Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Erneut mehrere geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Zeugen gesucht!

Heidelberg-Kirchheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von etwa 21 Uhr bis 05:30 Uhr wurden im Stadtteil Kirchheim erneut mehrere geparkte Pkw mutwillig beschädigt. An sieben geparkten Fahrzeugen, die im Erlenweg und in der Rastatter Straße abgestellt waren, wurde die Außenspiegel der Fahrerseite abgetreten oder abgeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt über 2.000 Euro.

Tatverdächtige sind bislang nicht bekannt, sodass das Polizeirevier Heidelberg-Süd nun Zeugen sucht, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, oder im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Ebenso werden weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer gesucht. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ist unter der Rufnummer 06221/3418-0 zu erreichen.

