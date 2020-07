Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Vorfahrt missachtet - Pedelec-Fahrer kollidiert mit Auto

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Ein 87-jähriger Heidelberger fuhr am Mittwochabend gegen 19 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf der Blumenthalstraße in Richtung Universität und missachtete an der Kreuzung Quinckestraße einen von rechts kommenden Mitsubishi. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Chirurgie gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Den älteren Herrn erwartet ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung

