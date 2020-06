Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Exhibitionist belästigt Mädchen

Zeugen gesucht!

Mannheim-Luzenberg (ots)

Am Sonntagabend wurden zwei 15 und 17 Jahre alte Mädchen gegen 20:30 Uhr in der Stolberger Straße durch einen bislang unbekannten Exhibitionisten belästigt. Die beiden Mädchen liefen in der Straße an einer Hofeinfahrt vorbei, als ein dort stehender Mann ohne Oberbekleidung seine Hose herunterließ und an seinem erigierten Geschlechtsteil manipulierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Funkfahndung konnte der Mann bislang nicht ermittelt werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre alt

- große und dünne Statur

- kein Bartträger

- helle kurze Haare

- bekleidet mit einer dreiviertel-Hose, oberkörperfrei

Das Kriminalkommissariat Mannheim sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Die Hinweise können unter der Rufnummer 0621/174-4444 abgegeben werden.

