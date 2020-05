Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Trio von mehreren jungen Männern überfallen

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr wurden drei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren auf dem Feldweg hinter einem Supermarkt in der Dr.-Werner-Freyberg-Straße von etwa 5-7 gleichaltrigen jungen Männern überfallen. Die Täter forderten Geld und Handys. Das Trio ging nicht auf die Forderungen ein, was die Täter mit Schlägen beantworten. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Die drei jungen Männer wurden durch die Schläge leicht verletzt. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen. Deren genaue Tatbeteiligung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg.

Es werden daher Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall sowie weiteren Tätern geben können. Diese Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell