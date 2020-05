Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kläranlage - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstagabend in die Kläranlage im Ortsteil Hilsbach ein. Kurz nach 20.30 Uhr wurde festgestellt, dass ein Zaun aufgeschnitten und die Fensterscheibe zu einem Werkstattraum mit einem Stein eingeworfen worden war. Um in die weiteren Räume zu gelangen, war eine Glasscheibe im Eingangsbereich zertrümmert worden. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

