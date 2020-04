Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Unbekannte brechen in Wohnwagen ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Mannheim-Gartenstadt: Unbekannte brechen in Wohnwagen ein - Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten Unbekannte durch das Aufhebeln eines Seitenfensters in das Innere eines Wohnwagens, der in der Karlsternstraße in Höhe Hainbuchenweg geparkt war. Sie entwendeten einen Flachbildfernseher, der an der Wand montiert war. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/77769-0 mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen in Verbindung zu setzen.

