Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen, ein Leichtverletzter

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 19.20 Uhr befuhr ein Senior mit seinem Nissan die Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts. An der Linksabbiegerspur in Höhe der Fahrlachstraße kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich.

Der Nissan wurde totalbeschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren.

Hinweise auf eine Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung konnten nicht erlangt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell