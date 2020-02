Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, A6, Rhein-Neckar-Kreis: Lkw-Unfall auf Höhe Raststätte

Sinsheim / A6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Autobahn 6 in Höhe der Tank- und Rastanlage Kraichgau Süd zu einem schweren Unfall zweier Lkw - die Bergungsarbeiten dauern weiter an.

Der Fahrer eines Sattelzugs wollte um kurz vor 16 Uhr von der Rastanlage auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auffahren. Dabei übersah er einen parallel fahrenden Lkw mit dem er daraufhin zusammenstieß. Das Führerhaus sowie die komplette rechte Seite des bereits auf der Autobahn fahrenden Lkw wurden dabei stark beschädigt. Der Fahrer wurde eingeklemmt konnte sich aber selbstständig befreien. Er kam leicht verletzt zur weiteren Behandlung in Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme, sowie die Bergungsarbeiten der dauern derzeit an. Der rechte Fahrstreifen der A 6 in Richtung Heilbronn ist deshalb ab der Tank- und Rastanlage Kraichgau Süd gesperrt.

