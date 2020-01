Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kommt auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Mitsubishi - über 10.000 Euro Sachschaden

Schriesheim (ots)

Auf der L536 kollidierte ein 83-jähriger Opel-Fahrer am Dienstagmittag mit einem entgegenkommenden Mitsubishi und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Der Opel-Fahrer befuhr die L536 in Richtung Wilhelmsfeld und kam plötzlich nach einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Es kam infolgedessen zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines 62-Jährigen, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

