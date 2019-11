Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen für den Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Weinheim-Lützelsachsen sucht die Polizei. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06201/1003-0 an die örtliche Polizei oder unter 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Freitagabend, 20:10 Uhr begaben sich bislang Unbekannte zu einem Mehrfamilienhaus im Dornbachweg. Im Schutze einer Hecke hebelten sie zunächst ein Fenster auf, drangen in die Wohnräume ein und durchsuchten die Erdgeschosswohnung. Von dort aus begaben sich die Einbrecher ins Obergeschoss, brachen die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Appartement. Nachdem sie sämtliche Zimmer durchsucht und -wühlt hatten, entkamen sie unerkannt mit Bargeld, Schmuck und Elektronikartikeln.

