Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinshaus der Hundefreunde - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr wurde in das Vereinsheim der Hundefreunde in der Hauptstraße an der L 598 eingebrochen. Nachdem der Versuch, eine Kellertüre aufzuhebeln scheiterte, stiegen der oder die Täter auf das Dach. Dort wurde ein Fenster eingeschlagen. Im Gebäude wurden zwei Türen mit brachialer Gewalt eingetreten. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst und über die Sicherheitsfirma ein verantwortlicher des Vereins alarmiert, der daraufhin die Polizei verständigte. Diese umstellte das Gebäude, eine anschließende Durchsuchung mit Unterstützung der Polizeihundeführerstaffel verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Sandhausen aufgenommen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06224/2481 bei der Polizei in Sandhausen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, zu melden.

