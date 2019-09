Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Zwei Verkehrsunfälle in Folge - drei verletzte Personen

Mannheim-Feudenheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Folgeunfall forderte drei leichtverletzte Personen und erheblichen Sachschaden. Eine 32-jährige Frau war gegen 9 Uhr mit ihrem VW Passat auf der B38a in Richtung Feudenheim unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie einem vorausfahrenden 45-jährigen Autofahrer hinten auf. In der weiteren Folge fuhr ein 33-jähriger VW-Polo-Fahrer auf den Passat hinten auf und schob diesen gegen den Pkw des 45-Jährigen. Die beiden Insassen des Passat sowie der Polo-Fahrer erlitten dabei Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Zur Landung eines angeforderten Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Nachdem die Verletzungen der Beteiligten jedoch keinen Transport mit dem Hubschrauber erforderten, konnte dieser ohne Patienten wieder abheben.

Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn im Anschluss an die Unfallaufnahme gereinigt werden.

Ein Fahrstreifen in Richtung Feudenheim blieb bis ca. 12 Uhr gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell