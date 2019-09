Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Erneuter Vorfall im SRH-Gebäude Polizei Neckargemünd bittet um Hinweise

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen wurde die Neckargemünder Polizei schon wieder über einen Vorfall in einem SRH-Gebäude in der Straße "Im Spitzerfeld" in Kenntnis gesetzt.

Bislang nicht ermittelte Täter verschafften sich über das vergangene Wochenende offenbar über den Balkon Zugang zu einem Gebäude und nahmen fünf PC´s sowie einen Beamer mit. Aus weiteren, unverschlossenen Zimmern ließen sie noch einen PC, zwei Stereoanlagen, ein Telefon sowie eine Wanduhr mitgehen. Dem nicht genug: herausgerissen wurde zudem die Sensorleiste eines Aufzugs und eine Toilette verstopften sie mit Papier und Toilettenbürste. Durch das Dauerspülen entstand beträchtlicher Schaden, dessen Gesamthöhe noch nicht beziffert werden kann.

Tatzeit war zwischen Freitagmittag, 13.30 Uhr und Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr. Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen oder gar Personen bemerkt haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, aufzunehmen.

