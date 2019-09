Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein -Neckar-Kreis: L 535

Ortsumgehung Schwetzingen nach Verkehrsunfall gesperrt. (Pressemeldung Nr. 2)

Schwetzingen / Rhein -Neckar-Kreis (ots)

Die Unfallstelle ist zwischenzeitlich geräumt. Die L 535 ist seit 22.20 Uhr wieder in beide Richtungen befahrbar. Zwei Insassen des alleinbeteiligten Pkw wurden ins Krankenhaus eingeliefert, ein weiterer Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw war aufgrund regennasser Fahrbahn in die Mittelleitplanken gefahren. Am Pkw entstand Totalschaden.

