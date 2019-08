POL-MA: Mannheim: Nach Sturz in Straßenbahn Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mannheim

Bereits am 18.05.2019 stürzte ein 71-Jähriger in der Straßenbahn der Linie 6a. Der Mann war um kurz vor 16:50 Uhr an der Haltestelle Pestalozzischule in die Bahn eingestiegen und gerade dabei seinen Fahrschein zu entwerten, als der Bahnführer den Zug ruckartig in Bewegung setzte. Dabei stürzte der gehbehinderte Senior zu Boden und verletzte sich. Mehrere Fahrgäste eines heimischen Eishockey-Vereins halfen dem Verletzten auf. An der Haltestelle Strohmarkt verließ der Mann die Bahn. Aufgrund der Verletzung suchte der 71-Jährige ein Krankenhaus auf und erstattete am 20.08.2019 Strafanzeige gegen den Bahnführer. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, insbesondere nach den hilfsbereiten Fahrgästen. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 zu melden.

