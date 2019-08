Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Eindeutig zu tief ins Glas geschaut...

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag setzte ein Zeuge die Polizei darüber in Kenntnis, dass der Fahrer einer Sattelzugmaschine in der Josef-Reiert-Straße einen Unfall gebaut und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle - Richtung A 5 - entfernt hätte. Kurze Zeit später konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Walldorf der Sattelzug gesichtet und auch gestoppt werden. Bereits beim Erstkontakt schlug den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Zum Kontrollzeitpunkt stand der 42-jährige Fahrer mit 2,66 Promille deutlichst unter Alkoholeinwirkung. Von "seinem Crash", einen BMW touchiert zu haben, wusste der aus der Ukraine stammende Mann allerdings nichts. Seinen Rausch konnte er auf der Wache auskurieren. Insgesamt entstand Schaden von über 5.000 Euro.

