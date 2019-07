Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: 74-Jährige wird beim Einkaufen von Duo bestohlen - Zeugen gesucht!

Ladenburg (ots)

Eine 74-jährige Frau wurde am Dienstagvormittag, zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter in der Wallstadter Straße bestohlen. Die Geschädigte hatte ihren Geldbeutel in einer Einkaufstasche im Einkaufswagen, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Die Unbekannte, die in Begleitung eines Mannes war, verwickelte die 74-Jährige in ein Gespräch und fragte sie, ob sie denn wisse, wo es Meloneneis gäbe. Deren männliche Begleitung nutzte währenddessen den unbeobachteten Moment aus und entwendete die Geldbörse der Geschädigten. Erst einige Minuten später, als die 74-Jährige an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Das Duo beschrieb sie wie folgt:

Die Frau war ca. 40 Jahre alt, etwa 1,68 m groß, dickliche Statur, bekleidet mit einem dunkelblauen Kleid mit Farbtupfern. Deren Begleiter war etwa 45-50 Jahre alt, ca. 1,68 m groß, hatte eine normale Statur und trug ein graues Sakko sowie eine gleichfarbige Hose.

Ein Passant fand den gestohlenen Geldbeutel in der Industriestraße auf und übergab ihn der Polizei. Aus diesem wurde lediglich das Bargeld in Höhe von etwa hundert Euro gestohlen.

Mit einem weiteren Auftreten von Taschendieben in Lebensmittelmärkten oder Discountern ist zu rechnen. Die Polizei rät daher, Geldbörsen nicht in Einkaufstaschen, Einkaufskörben oder Einkaufswägen zu verstauen. Tragen Sie sie möglichst körpernah.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell