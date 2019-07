Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Senior schlägt auf anderen Senior ein, Zeugen gesucht!

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr lief ein 71-jähriger Mann die Untere Talstraße entlang. In Höhe der Hausnummer 15 ging er an einem Kleintransporter vorbei und traf plötzlich auf einen 70-jährigen Mann. Der 70-Jährige soll nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt einen Schlag gegen den 71-Jährigen ausgeführt haben, bei dem er diesen leicht verletzte.

Der 71-Jährige flüchtete daraufhin in ein nahegelegenes Wohnhaus und schloss die Haustür, der Angreifer, der augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, verließ die Tatörtlichkeit.

Beide Beteiligten kennen sich, es bestehen offenbar jahrelang andauernde Differenzen.

Die Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Eberbach. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06271 92100 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell