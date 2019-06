Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: VW-Fahrerin fährt auf Roller auf - 31-jähriger Rollerfahrer in Klinik eingeliefert

Mannheim (ots)

Ein 31-jähriger Rollerfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstag, gegen 7:25 Uhr, in der Weinheimer Straße schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Der Mann war in Richtung Mannheimer Straße unterwegs und wollte in Höhe des Anwesens 12 an einem Fußgängerweg einem Fußgänger das Überqueren ermöglichen. Er bremste seinen Roller ab, woraufhin eine nachfolgende 35-jährige VW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Roller auffuhr. Der Rollerfahrer wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert. Er musste nach einer ärztlichen Behandlung vor Ort stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro.

