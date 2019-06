Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Dank aufmerksamen Zeuge Einbrecher festgenommen

Mannheim (ots)

Dank eines Zeugen gelang es den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau einen Einbrecher festzunehmen - der stieg gleich zweimal in der Floßwörthstraße ein. Am Dienstag, den 04.06.2019, verschaffte sich ein bis dahin Unbekannter über den Zaun Zutritt zu einem Warenanlieferungsgelände eines Elektronikfachhandels. Dabei nahm der Einbrecher in den Abendstunden gleich mehrere Elektroartikel mit und entkam zunächst unerkannt. Allerdings wurde ein Zeuge bereits da auf einen weißen Transporter aufmerksam. Als der weiße Transporter am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr wieder an derselben Stelle stand und sich erneut eine Person auf dem Gelände aufhielt, wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten stoppten das verdächtige Fahrzeug wenig später in der Franz-Grashof-Straße - am Steuer der 28-jährige Täter und im Kofferraum das Diebesgut im Wert von 400 Euro. Nach der Festnahme gestand der Mann die Einbrüche am Dienstag und Mittwoch. Das Diebesgut des Vortags stellten die Beamten in dessen Wohnung sicher. Der 28-Jährige muss sich nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls in zwei Fällen verantworten.

