Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch, Rauenberg: Dieb wiedererkannt - Festnahme

Malsch / Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen hatte der Dieb in Malsch zugeschlagen, am Nachmittag wurde er in Rauenberg festgenommen. Um 10 Uhr stahl der 50-Jährige die Tasche einer 61-Jährigen, die diese bei einem Café-Besuch in der Hauptstraße über eine Stuhllehne hängte. Der Täter entkam zunächst mit dem Diebesgut im Wert von mehr als 170 Euro. Die Tasche wurde wenig später von einem Zeugen in Tatortnähe gefunden - allerdings ohne die Wertgegenstände. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Beamten des Polizeipostens Mühlhausen hegten die Uniformierten schon einen ersten Verdacht. Dieser bestätigte sich am Nachmittag: Ein Zeuge erkannte den Dieb wieder und alarmierte die Polizei. Dabei handelte es sich, wie die Beamten vermutet hatten, um den 50-Jährigen der daraufhin festgenommen wurde. Der Zeuge hatte zwar nicht die Tat am Morgen beobachtet, dafür aber den Diebstahl einer Handtasche am 26.05.2019 durch denselben Mann. So muss sich der 50-Jährige gleich wegen zwei Diebstählen strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell