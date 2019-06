Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen zwei geparkte PKW - Sachschaden über 20.000 Euro

Reilingen (ots)

Mit reichlich Alkohol intus baute ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwochabend, gegen 23:20 Uhr, in der Speyerer Straße einen Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro entstand. Der Mann war mit seinem Mercedes in Richtung Hauptstraße unterwegs, als er plötzlich kurz vor der Einmündung zur Robert-Koch-Straße die Kontrolle über sein Auto verlor. Er prallte am Fahrbahnrand zunächst gegen einen geparkten Ford und wurde dann gegen einen Mercedes Sprinter abgewiesen, wo er schließlich zum Stehen kam. Eine Zeugin wurde durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und hatte die Polizei verständigt. Der 38-jährige Mann äußerte dann den Beamten gegenüber, dass er keinen Führerschein besitze und betrunken sei, weshalb mit ihm ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,5 Promille ergab, wurde er zu einer Blutentnahme mit zum Polizeirevier genommen. Die Autos waren allesamt beschädigt, der Mercedes des 38-Jährigen sogar so sehr, dass er abgeschleppt werden musste. Die Ermittlungen dauern an.

