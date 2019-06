Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Dönerimbiss - Automaten aufgehebelt - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

In einen Dönerimbiss in der Carl-Theodor-Straße, in Höhe der Bahnhofsanlage, brachen drei bislang unbekannte Täter am frühen Mittwoch ein. Das Trio verschaffte sich gegen 3:25 Uhr Zugang zum Verkaufsraum und hebelte dort zwei Geldspielautomaten auf. Aus diesen nahmen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe und ergriffen dann die Flucht. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschaden steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

