Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollision zweier Radfahrer - beide schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Frontal stießen am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr zwei Radfahrer in der Neuenheimer Landstraße zusammen. Ein 37-jähriger Radfahrer hatte einen vorausfahrenden Radfahrer überholt und stieß in der Folge frontal mit der entgegenkommenden 39-jährigen Frau zusammen. Bei dem Sturz erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach einer kurzen Unterredung entfernte sich zunächst der 37-Jährige, konnte aber wenig später durch Polizeibeamte in einem Krankenhaus angetroffen werden. Der Heidelberger sieht einer Anzeige entgegen.

