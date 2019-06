Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter dringt zunächst in PKW und dann in Wohnung ein - Zeugen gesucht!

Ilvesheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht zum Mittwoch in einen PKW ein, der in der Garagenzufahrt eines Anwesens in der Lessingstraße stand. Aus einer Geldbörse entwendete der Unbekannte einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend verschaffte er sich Zutritt zum Zweifamilienhaus, suchte die Wohnung im Obergeschoss auf und ließ aus den Räumlichkeiten ein Sparschwein sowie zwei Geldbeutel mitgehen. Das vermeintliche Diebesgut konnte jedoch am Morgen im Treppenhaus des Anwesens aufgefunden werden, weshalb es möglich ist, dass der Einbrecher bei der Tat gestört wurde. Als Tatzeit kommt Mittwoch, 1:30 Uhr bis 7:15 Uhr in Frage.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

