Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: An drei Autos die Außenspiegel beschädigt - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29./30.05.) gegen 3.20 Uhr vernahm ein Anwohner in der Karlstraße seltsame, für ihn nicht zuzuordnende Geräusche. Bei der Nachschau bemerkte er drei männliche Jugendliche und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden drei junge Männer im Alter von 19 bzw. 20 Jahren überprüft, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Wie sich erst später herausstellte, waren an mindestens drei in der Karlsstraße geparkten Autos die Außenspiegel beschädigt. Ob das Trio für die Sachbeschädigungen in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sowie weitere Geschädigte werden gebeten sich unter Telefon 0621/777690 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

