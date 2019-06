Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes-Fahrerin kollidiert mit Radfahrer - Radfahrer in Klinik eingeliefert

Weinheim (ots)

Ein 49-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 13:15 Uhr, in der Bergstraße leicht verletzt. Die 43-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz war von der Stadthalle kommend in Richtung Mannheimer Straße unterwegs und fuhr in Höhe der Bahnhofstraße von hinten auf das Rad des 49-Jährigen auf. Dabei kam dieser zu Fall, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden und Prellungen im Schulterbereich sowie an Armen und Beinen zu. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Dessen Rad sowie der Mercedes wurden leicht beschädigt.

