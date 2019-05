Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Lagerhaus mit Pyrotechnik - keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung - Gesamtschaden insgesamt ca. 60.000 Euro - Pressemitteilung Nr. 2

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei dem Brand einer Lagerstätte für Pyrotechnik am vergangenen Sonntag (26.05.) kurz nach 3.30 Uhr im Brunnweg (1. Pressemeldung vom 26.05.2019: www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4280493) gibt es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Nach den Feststellungen eines Brandermittlers der Kriminalpolizei kommt als Brandursache Fahrlässigkeit oder ein technischer Defekt in Frage. Auch ist davon auszugehen, dass die offen stehende Zugangstür durch die Wucht der Explosionen nach außen gedrückt wurde. Durch den Brand wurde pyrotechnisches Material im Wert von ca. 40.000 Euro zerstört, der Gebäudeschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern noch an.

