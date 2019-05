Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte gehen grundlos auf 53-Jährigen los - Mann wird ins Krankenhaus eingeliefert - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein 53-Jähriger wurde am Samstagabend, gegen 22:25 Uhr, in der Bismarckstraße, in Höhe des Friedrichparks, von einer Gruppe bestehend aus vier Männern angegriffen. Die Unbekannten hatten dem Geschädigten grundlos mehrfach ins Gesicht geschlagen, wobei er eine Platzwunde erlitt. Der Mann musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahndung nach den unbekannten Männern blieb ergebnislos.

Laut Aussage des Geschädigten seien diese zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen, hatten schwarze Haare und waren von schlanker Statur.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

