Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim-Neckarau (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden von mehr als 20.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Samstagmittag im Stadtteil Neckarau ereignete. Eine 47-jährige Frau war gegen 12 Uhr mit ihrem BMW X3 auf der Casterfeldstraße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung zur B 38a staute sich der Verkehr. Dabei fuhr die 47-Jährige auf den Audi A 6 eines vor ihr bremsenden 46-Jährigen auf und schob diesen gegen einen 38-jährigen Audi-A4-Fahrer. Dabei erlitten die 47-Jährige sowie der Fahrer des Audi A6 leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Der BMW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell