POL-MA: Neckargemünd/Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Landesweiter Aktionstag der Polizei für mehr Motorradsicherheit - Tipps für die eigene Sicherheit

Neckargemünd/Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An der landesweiten Überwachungsoffensive für mehr Motorradsicherheit beteiligte sich das Polizeipräsidium Mannheim mit einer technischen Kontrolle und zwei Geschwindigkeitskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache "Geschwindigkeit" auf der B 37 und der B 45 im Bereich Eberbach. An einem Informationsstand mit einem verunfallten Motorrad suchten die die Beamten den Dialog mit den Motorradfahrern und wiesen in den Gesprächen und mit Flyern auf die Risiken auf zwei Rädern hin.

Ergebnis technische Kontrollen:

Insgesamt wurden 146 Motorradfahrer unter die Lupe genommen. In vier Fällen mussten Biker angezeigt werden, da die Betriebserlaubnis für ihr Motorrad erloschen war. In zwei Fällen waren die Maschinen aufgrund von Manipulationen am Auspuff zu laut, ein Fahrer hatte unvorschriftsmäßige Reifen aufgezogen, einer hatte einen nicht zulässigen Lenker angebaut.

Ergebnis Geschwindigkeitskontrollen:

Insgesamt passierten 35 Motorradfahrer die beiden Messstellen. "Nur" sechs Motorradfahrer hielten sich nicht an die zulässigen Geschwindigkeitsbegrenzungen von 100 km/h.

Unfälle mit motorisierten Zweiradfahrern 2018 im Gesamtbereich des Polizeipräsidiums Mannheim:

Während 2017 sechs Zweiradfahrer ihr Leben bei Unfällen lassen mussten, verunglückten 2018 zwei motorisierter Zweiradfahrer tödlich. Dem gegenüber nahm die Zahl der Verletzten wieder von 428 auf 453 zu. Die Zahl der Schwerverletzten fiel leicht von 112 auf 109, während die Anzahl der Leichtverletzten von 316 auf 344 anstieg (+4,6%).

Motorradfahren bleibt gefährlich, aber jeder kann auch eine Menge für die eigene Sicherheit tun.

Tipps:

- Technischer Check der Maschine - Ausrüstungscheck inkl. Helm, Schuhwerk, Handschuhe - Eigene Sichtbarkeit verbessern (Abblendlicht am Tage, leuchtfarbene Bekleidung) - defensiv und vorausschauend fahren - Vorsicht an Einmündungen und Kreuzungen, möglichst Blickkontakt herstellen - vollständige Schutzausrüstung tragen - Fahrkönnen verbessern, Fahrpraxis erhalten (Teilnahme an einen Sicherheitstraining) - Umsicht bei Gruppenfahrten

Im Anhang die Pressemitteilung des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 24.05.2019 mit Grafik.

