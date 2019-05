Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Autos zerkratzt - hoher Schaden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Karosserien zweier auf dem OBI-Parkplatz in der Bergstraße abgestellten Autos zerkratzte am Samstagnachmittag ein bislang unbekannter Täter. Geparkt waren die Autos in der Zeit zwischen 16.30 und 17 Uhr. Der BMW-Fahrer wie auch der Jaguar-Fahrer haben nun Schäden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro zu regeln. Aufgrund desselben Schadensbildes/Uhrzeit geht die Polizei von ein- und demselben Täter aus. Zeugen bzw. Kunden des Baumarktes, denen zur genannten Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Weinheimer Polizei, Tel.: 06201/10030, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell