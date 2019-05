Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Erneuter Einbruch in Einkaufsmarkt Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Erneut drangen in der Nacht zum Samstag bislang unbekannte Täter in den Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße im Heidelberger Stadtteil Wieblingen ein. Über die aufgehebelte Eingangstüre verschafften sich die Einbrecher Zugang. Nach ersten Feststellungen und auch Angaben der Angestellten zufolge wurde nichts entwendet, allerdings entstand an der Türe Sachschaden, dessen Höhe bislang noch nicht bezifferbar ist. Erst in der vergangenen Woche verbuchte die Polizei (wir berichteten am Montag, 20.Mai 2019) einen Einbruch in denselben Markt. Zeugen, die zwischen Freitagabend, 21 Uhr und Samstagmorgen, kurz nach 6 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

