Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch: Roller kontra Pedelec - beide Beteiligte verletzt

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Abbiegen von der B 3 auf ein Firmengelände in der Tonwerkstraße missachtete am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein 59-jähriger Roller-Fahrer den Vorrang einer Pedelec-Fahrerin, so dass es zur Berührung der Fahrzeuge kam und beide Beteiligte stürzten. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sowohl der Roller-Fahrer als auch die 78-jährige Pedelec-Fahrerin in Krankenhäuser nach Heidelberg bzw. Bruchsal eingeliefert.

Sachschaden entstand in Höhe von über 500 Euro. Der Piaggio-Fahrer sieht einer Anzeige entgegen.

