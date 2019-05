Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Frau vor Imbissstand belästigt, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Wegen einer möglicherweise sexuell motivierten Straftat ermitteln derzeit die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte des Kriminalkommissariats Mannheim.

Am Montag, den 20. Mai gegen 19:00 Uhr stand die Geschädigte vor einem Hähnchenstand in der Neckarauer Straße an. Währenddessen näherte sich ein Mann der 33-jährigen Mannheimerin von hinten und umarmte sie.

Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mehrere Personen in der Nähe des Imbisses befanden, bittet die Kriminalpolizei Zeugen des Vorfalls, der sich vor einem türkischen Supermarkt in der Neckarauer Straße ereignet hat, um telefonische Meldung unter 0621/174-4444.

