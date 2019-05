Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Geldautomat aufgesprengt - Täter flüchten in dunklem Pkw; Pressemitteilung Nr. 1

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 03.40 Uhr wurde durch zwei bislang unbekannte Täter der Geldautomat einer Bankfiliale in der Dreikönigstraße in Schwetzingen gesprengt. Die beiden Täter flüchteten in einem dunklen Pkw. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen sowie die Spurensicherung übernommen.

