Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Sättel und weiteres Reitzubehör aus Stallzelten - Zeugen gesucht!

Ladenburg (ots)

Aus zwei Stallzelten "Im Kirchfeld" stahlen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Sonntag, zwischen Mitternacht und 7 Uhr, Sättel, Trensen und weiteres Reitzubehör von noch unbekanntem Wert. Die Täter hatten in den Zelten mehrere Schränke aufgebrochen, um an das Diebesgut zu gelangen. Anschließend waren sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

