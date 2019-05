Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Autofahrer öffnet unachtsam die Autotür - Radfahrer fährt dagegen und wird leicht verletzt

Mannheim (ots)

Ein 53-jähriger Mann wollte am Donnerstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, in der Langen Rötterstraße aus seinem geparkten Auto aussteigen und öffnete unachtsam die Fahrertür. Ein herannahender 54-jähriger Radfahrer bremste daraufhin stark ab, konnte eine Kollision allerdings nicht mehr vermeiden. Er prallte gegen die Autotür, stürzte zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Bein zu. Der Mann lehnte eine Behandlung vor Ort ab und suchte selbstständig einen Arzt auf. Dessen Fahrrad wurde durch die Kollision leicht beschädigt, am Auto des 53-Jährigen entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell