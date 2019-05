Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bereits am Montagabend ereignete sich in der Karl-Marx-Straße, Höhe Mönchwörthstraße, ein Verkehrsunfall bei dem der Verursacher flüchtete. Dieser beschädigte mit seinem Fahrzeug einen geparkten Chevrolet, an dem mehr als 4.000 EUR Sachschaden entstanden. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete. Der Unfall soll sich in der Zeit von 21:10 Uhr bis 21:40 Uhr zugetragen haben. Zeugen, werden gebeten, sich unter 0621 833970 an die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarau zu wenden.

