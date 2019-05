Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Opel-Fahrerin missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Mercedes - über 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Eine 58-jährige Opel-Fahrerin verursachte am Donnerstag, gegen 19:10 Uhr, in der Alten Frankfurter Straße/Ecke Hanauer Straße einen Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstand. Die Frau war mit ihrem Opel von der Alten Frankfurter Straße in den Einmündungsbereich eingefahren und kollidierte dabei mit einem von links kommenden vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Mercedes-Fahrer. Durch den heftigen Aufprall wurde die Mercedes E-Klasse sowie der Opel nicht unerheblich beschädigt. Verletzungen zog sich aber glücklicherweise keiner der Beteiligten zu.

