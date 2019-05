Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: 84-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich - erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Donnerstagmorgen überschlug sich im Stadtteil Rheinau ein 84-jähriger Mann mit seinem Auto. Der Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Audi auf der Straße "Dänischer Tisch" in Richtung Schifferstadter Straße unterwegs. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Renault Megane. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Heck des Fahrzeugs herumgeschleudert und stieß gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Hierbei kippte der Audi des 84-Jährigen auf die rechte Fahrzeugseite und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Zeugen des Unfalls eilten dem Senior sofort zu Hilfe und befreiten ihn aus dem Fahrzeug. Der Mann hatte einen Schock erlitten und klagte über Schmerzen im Nackenbereich. Er wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Audi als auch der Renault mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und umherliegender Fahrzeugteile gereinigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell