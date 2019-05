Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Autohaus in Schwetzingen ein. Die Einbrecher schlugen zwischen 19 Uhr und 7 Uhr die Scheibe eines Fensters an der Seite des Firmengebäudes in der Scheffelstraße ein und öffneten dieses. Anschließend stiegen sie in den Waschraum ein und begaben sich ins Büro. Hier ließen sie eine Kasse mit Bargeld mitgehen. Anschließend verließen sie das Gebäude wieder und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

